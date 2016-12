Moratti a Thohir: "Un sacrificio di mercato bisogna farlo..." 

21:43 - A Firenze, Palazzo Vecchio. Nella Hall of fame del calcio italiano. entra Massimo Moratti. "L'ultimo grande mecenate del Pallone". Ed eccolo Moratti a venti giorni dalla nomina a presidente onorario dell’Inter. Parla volentieri, come sempre. Si riferisce ai nuovi “padroni” del club nerazzurro, Erick Thohir e i suoi due soci indonesiani. “Si sono comportati tutti bene con me, sanno che questa passo indietro a me è dispiaciuto e quindi mi maneggiano con cura”.

Suo figlio Angelomario vicepresidente: che sia in attesa della successione al nonno e al papà, un giorno? “Non lo so, non so cosa augurargli. Mio padre mi disse che bisogna provare e dovevamo divertirci. Ognuno deve fare le cose in base alla propria coscienza, di certo la passione rimane in tutta la famiglia”.

E poi Thohir e il calciomercato. Arriverà un top player? “Credo sia diritto di chi subentra fare questo sacrificio. Thohir dice che sarà un mercato fatto tutti insieme, ma alla fine sarà l’allenatore a convincere il proprietario a fare quello che è necessario”.

E di Messi, che cosa dire? “Spero per Thohir che non lo obblighino a fare questa mossa”.

SIGLATA LA PARTNERSHIP COL DC UNITED

Intanto è ufficialmente partita la collaborazione fra l'Inter e il Dc United, squadra della Major League of Soccer statunitense di cui Erick Thohir è co-propietario. Ad annunciarlo è stato il sito ufficiale nerazzurro: un accordo di collaborazione inteso a sviluppare una partnership strategica tra i due club che prevede uno scambio attivo delle migliori procedure in ambito sportivo e di organizzazione delle società. "È un accordo di collaborazione positivo per l'Inter - ha dichiarato Angelomario Moratti, vicepresidente dell'Inter - e apprezziamo questa possibilità di cooperare con il D.C. United e siamo felici di lavorare con loro, adesso e nel futuro".