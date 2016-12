Montella: "Totti mi ha detto che gioca. Loro 11 lupi? Ai miei tempi di più..."

20:38 - Montella tiene alta la guardia in vista del match con la Roma: "Sarà una partita ad alta intensità e difficile, perché sono una squadra forte". Elogi per Rudi Garcia: "E' un personaggio simpatico e un allenatore organizzato. Sa cambiare la sua squadra in corsa e spesso aspetta prima di farlo. Loro undici lupi (così ha detto Garcia alla vigilia, ndr)? Ai miei tempi erano di più, c'era anche il contorno. Spero che domenica siano davvero solo undici".

A Firenze tornerà da avversario Ljajic: "Mi auguro che non giochi - dice Montella -. Bisogna chiedere a lui se è contento della sua scelta, ha intrapreso una strada diversa dalla nostra". Possibile il recupero di Pizarro: "E' stato male e non si è allenato negli ultimi giorni, l'ha fatto solo oggi. E' probabile che non parta dall'inizio. Il suo utilizzo non dipende dal numero di allenamenti effettuati in questa settimana. Totti? Non mi sorprenderei se giocasse, anche sapendo cosa mi ha detto".



Montella non ha mai battuto la Roma da allenatore: "Non so perché, credo sia un caso. Domenica mi auguro di cambiare le cose, l’anno scorso contro di loro successe un po' di tutto...". Si parla anche di Batistuta, tornato a Firenze nei giorni scorsi e in passato compagno dell'ex Aeroplanino alla Roma: "Mi auguro che Gabriel possa tornare al di là dell’aspetto ufficiale, avrà sempre le porte aperte da parte mia e della società. Ruolo nel club? Non dipende da me. L'importante è che si siano riavvicinati, poi da persone intelligenti e competenti quali sono, se ci sarà bisogno, troveranno una sistemazione adeguata alle sue capacità. Io e Bati? Quando giocavamo non eravamo né amici né nemici, solo competitor. Poi dallo scudetto il rapporto si è fortificato".