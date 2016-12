Montella: "La Fiorentina può crescere ancora. Con Mazzarri non ci siamo sentiti"

16:29 - "La Fiorentina è ancora incompleta, ci sono margini di crescita nonostante l'ottimo livello già raggiunto". Parola di Vincenzo Montella in un'intervista esclusiva a Sportmediaset. Indubbio protagonista Pepito Rossi: "Si vede che è un genio del calcio. E' un bravissimo ragazzo, disponibile con tutti però arriva quasi sempre in ritardo. Di questo non è che sia molto felice...". Ha fatto pace con Mazzarri? "Non ci siamo sentiti e non ci sentiremo".

"Ogni anno che passa mi sento diverso ma comunque ancora 'piccolo' - ha detto ancora Montella ai microfoni del nostro Cristiano Puccetti - La mia idea di gioco? Mi piace che la squadra provi sempre a fare la partita, talvolta a non riconoscere il rischio. Anche a me piacerebbe prendere meno gol e vincere più agevolmente: c'è qualcosa sui cui lavorare". Sul rapporto con gli arbitri: "Credo di essere molto rispettoso nei loro confronti. Perdere l'equilibrio qualche volta ci può stare". In chiusura: "Io Ferguson della Fiorentina? Qui è un'oasi, ma tutto è legato ai risultati e tutto si può capovolgere".