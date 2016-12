Montella a "Tiki Taka": "Mi rivedo in Pepito Rossi"

10:17 - Giuseppe Rossi come Vincenzo Montella. Il paragone è illustre e a farlo è proprio il tecnico della Fiorentina: "Mi rivedo in lui - ha dichiarato in esclusiva a Tiki Taka su Italia 1 -, anche se lui ha più forza nelle gambe. Il resto della carriera dirà chi è stato più forte tra me e lui, intanto me lo godo in allenamento". Pepito perno della Nazionale con Balotelli: "Sono una coppia perfetta. Mi piacerebbe allenare Balotelli un giorno".

Nel corso dell'intervista Montella commenta la vittoria per 4-2 della sua Fiorentina contro la Juventus: "Loro hanno avuto una ventina di minuti buoni tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo, per il resto è stata una partita equilibrata e spettacolare. Il rigore dell'1-2 ci ha ridato entusiasmo e una nuova energia. Siamo arrabbiati con noi stessi perché abbiamo lasciato per strada qualche punto, ma questo successo ci ridà convinzioni che altrimenti avremmo perso. Ora però l'euforia va messa da parte".Sempre contro i bianconeri due cose hanno fatto discutere: l'incertezza di Buffon e le esultanze con "mitraglia alla Batistuta" di Tevez e Pogba. "Sul gol del pari di Rossi, Buffon per me non ha colpe. Da lui ci si aspetta sempre il miracolo, ma resta il numero uno. Le mitragliette invece non le ho viste, ma le lascerei perdere visto tutto quello che succede nel mondo".

Infine un giudizio sulla coppia della Nazionale Rossi-Balotelli: "Sono un duo perfettamente complementare. Mario è molto forte e come tale mi piacerebbe allenarlo. Anzi, mi piacerebbe averne tanti forti e doverne lasciare fuori qualcuno".