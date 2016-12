Mondiali Under 17: l'Italia stende la Costa d'Avorio

20:17 - Comincia bene il Mondiale Under 17 dell'Italia. All'Emirates Stadium di Ras al-Khaima gli uomini di Zoratto sconfiggono 1-0 i campioni d'Africa della Costa d'Avorio al termine di una sfida ostica ed impegnativa: decide la rete del talento della Primavera del Milan Luca Vido al 46', fondamentali anche le parate di Simone Scuffet. Prossimo appuntamento domenica alle 18 contro la Nuova Zelanda, sconfitta 7-0 dall'Uruguay.

Gli azzurri partono con buon piglio e al 12' vanno vicini al gol con Capradossi, che s'inserisce su un calcio d'angolo deviato da Cerri ma in spaccata spara alto a porta indifesa. Al 22' è però Scuffet a salvare l'Italia: Maiga filtra per Bedia che difende il pallone e calcia di sinistro, ma il portiere è bravissimo a distendersi e a respingere la conclusione. La Costa d'Avorio cresce, l'Italia soffre ma chiude il primo tempo sullo 0-0. La ripresa si apre col botto, e dopo 10 secondi l'Italia passa: la difesa africana s'imbambola al limite dell'area, Vido raccoglie la sfera e piazza col destro sul secondo palo, Diabagate non può nulla ed è 1-0. A questo punto la Costa d'Avorio si riversa nella metà campo azzurra e sfiora più volte il pareggio: l'opportunità più importante arriva al 59', quando il tiro all'apparenza innocuo di Ahissan viene deviato e si abbatte sulla traversa. L'Italia tira i remi in barca, si difende ed esulta al fischio finale. La vetta del Gruppo B è conquistata, ora bisogna battere la Nuova Zelanda per volare già agli ottavi.