Mondiali in Brasile: l'Italia testa di serie

20:26 - L'Italia di Cesare Prandelli sarà una delle otto teste di serie ai prossimi Mondiali in Brasile. A chiusura dei lavori della Fifa, a Zurigo, Blatter ha spiegato i criteri di composizione dei gironi (sorteggio il 6 dicembre) e delle teste di serie che, secondo il ranking Fifa, sono: Brasile, Spagna, Argentina, Germania, Colombia, Belgio e Uruguay, oltre all'Italia, quarta nella classifica Fifa.

Il dettaglio delle decisioni Fifa a proposito della fase finale dei Mondiali 2014: il Brasile e le Nazionali che risulteranno essere ai primi 7 posti della classifica Fifa il prossimo 17 ottobre, saranno le teste di serie al sorteggio dei gironi del 6 dicembre a Costa do Sauipe, nei pressi di Salvador. La Fifa ha poi precisato che ''per comporre le altre tre urne si procederà in base a criteri geografici e sportivi''.

L'Italia sarà quindi testa di serie, visto che occupa il quarto posto (e non perderà la posizione nei prossimi 13 giorni) del ranking della Federazione calcistica internazionale, assieme a Spagna, Argentina, Germania, Colombia, Belgio e Uruguay. Di tutte queste nazionali finora solo Italia e Argentina, oltre al Brasile paese ospitante, si sono già qualificate.

In merito ai Mondiali 2022 e al periodo di svolgimento (estate o inverno), la Fifa ha preso tempo. Valuterà nei prosismi mesi tutte le opzioni e deciderà nel merito dopo la conclusione del Mondiale brasiliano.