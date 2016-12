Mondiali, il Cile "spaventa" l'Olanda con uno spot

18:08 - La battaglia psicologica per i Mondiali in Brasile è già iniziata in Cile. Una nota marca di birra locale ha infatti realizzato uno spot per "spaventare" l'Olanda, una delle avversarie nel Gruppo B insieme a Spagna e Australia. Una tifosa orange torna a casa e si fa la doccia, in agguato però c'è un misterioso supporter cileno che agisce in perfetto stile Hitchcock...

IL VIDEO