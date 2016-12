Mondiali, ecco i 32 top player di Cesare Prandelli

10:38 - Prandelli stila la lista dei 32 top player che animeranno i Mondiali in Brasile. Uno per ogni squadra. Un lungo elenco di campioni tra cui figurano gli immancabili Neymar, Messi, Ronaldo, Ribery, Rooney e Iniesta, ma anche nomi meno scontati come gli "italiani" Inler e Pjanic, passando per il giapponese Kagawa e il coreano Ji Dong Won. "Sono i più forti e delle loro squadre, ma il calcio non si fa sulla carta", ha spiegato il tecnico azzurro a Squer.it.

Ai Mondiali mancano ancora diversi mesi, ma Prandelli non vede l'ora di vedere in campo i giocatori più forti del Mondo. "Pensare al loro talento m’intriga, mi mette voglia di vederli in azione al più presto", ha precisato il ct. Ma ecco la lista completa dei pupilli del Mondiale dell'allenatore dell'Italia.



Neymar (Brasile), Iniesta (Spagna), Muller (Germania), Messi (Argentina), Falcao (Colombia), Hazard (Belgio), Inler (Svizzera), Suarez (Uruguay), Robben (Olanda), Buffon (Italia), Rooney (Inghilterra), Ronaldo (Portogallo), Mitroglou (Grecia), Pjanic (Bosnia), Mandzukic (Croazia), Kerzakov (Russia), Sanchez (Cile), Drogba (Costa d’Avorio), Ribery (Francia), Valencia (Ecuador), Boateng (Ghana), Feghouli (Algeria), Obi Mikel (Nigeria), Eto’o (Camerun), Donovan (Usa), Chicharito (Messico), Ruiz (Costa Rica), Costly (Honduras), Kagawa (Giappone), Nekounam (Iran), Ji Dong Won (Corea del Sud), Cahill (Australia).