Mondiali: è l'Uruguay l'ultima squadra qualificata

15:27 - Si completa con l'Uruguay il quadro delle nazionali qualificate ai Mondiali del 2014 in programma in Brasile. Alla Celeste è stato infatti sufficiente pareggiare 0-0 nel playoff di ritorno con la Giordania per strappare il biglietto per Rio. All'andata, infatti, Cavani e compagni avevano letteralmente fatto a pezzi gli avversari vincendo facilmente 5-0. L'Uruguay sarà inserita tra le teste di serie nell'urna di Salvador de Bahia.

Ecco il quadro completo delle squadre qualificate e le fasce: Prima Fascia

Brasile (Paese ospitante), Spagna, Germania, Argentina, Colombia, Belgio, Svizzera e Uruguay Seconda Fascia

Olanda, Italia, Inghilterra, Portogallo, Grecia, Bosnia, Croazia e Russia Terza fascia

Cile, Costa d'Avorio, Francia, Ecuador, Ghana, Algeria, Nigeria e Camerun Quarta fascia

Usa, Messico, Costa Rica, Honduras, Giappone, Iran, Corea del Sud e Australia