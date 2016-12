Mondiali 2022 in Qatar: a Natale o Capodanno? 

16:55 - Due giorni di lavoro, a Zurigo, nella sede della Fifa. E un problema di difficile soluzione, ovvero le date del Mondiale di calcio in Qatar nel 2022, che sarà il primo Mondiale fuori stagione. Non si giocherà a giugno-luglio, come è sempre accaduto, bensì -causa il caldo a 40 gradi dell'Emirato- in inverno. O novembre-docembre 2022, oppure a gennaio-febbraio 2023. Ma queste sono soltanto idee.

Il Mondiale 2022 in Qatar sarà al centro del dibattito dell'Esecutivo Fifa, che si riunisce a Zurigo giovedì e venerdì. Da quando, nel dicembre 2010, l'Esecutivo Fifa ha attribuito alla nazione araba l'organizzazione della Coppa del mondo 2022, le polemiche si sono moltiplicate, e a vari livelli. Il periodo di organizzazione della competizione occuperà molto i dirigenti del calcio mondiale, ma altri temi, quali eventuali irregolarità nella scelta del Qatar e le condizioni di lavoro nel Paese, per la costruzione degli stadi e delle infrastrutture, verranno analizzati.

La Fifa sembra ormai pronta a spostare la competizione dall'estate all'inverno. Un principio che lo stesso presidente Joseph Blatter ha accettato. "Si possono raffreddare gli stadi, non l'intero Paese", ha affermato. Anche le Federazioni europee si sono dette pronte all'unanimità ad uno spostamento del Mondiale in inverno e gli organizzatori hanno assicurato che si adegueranno alle decisioni della Fifa.

La difficoltà è comunque trovare un periodo che convenga a tutti, fermo restando che il calendario internazionale verrebbe ad ogni modo stravolto. Alcune Confederazioni vorrebbero spostare la manifestazione a novembre-dicembre 2022. L'Uefa propenderebbe invece per anticipare a gennaio-febbraio 2022. Una soluzione che, però, provocherebbe uno scontro con il Comitato olimpico internazionale che, nel febbraio 2022, organizzerà le Olimpiadi invernali.

Viste le importanti implicazioni di una simile decisione è anche possibile che l'Esecutivo Fifa si limiti ad annunciare che il Mondiale non si disputerà in estate, senza precisare le date sostitutive, lasciando alle varie commissioni un po' di tempo per trovare la soluzione meno dannosa.

Restano anche le voci su un'attribuzione non del tutto trasparente proprio del Mondiale 2022. In un'intervista al quotidiano tedesco Die ziet, Blatter ha lasciato intendere che alcuni capi di governo europei avrebbero incitato i presidenti delle Federazioni a votare in favore del Qatar in ragione di importanti legami economici e commerciali. Non vi sono però prove.

E' della scorsa settimana, infine, un'inchiesta pubblicata dal quotidiano britannico The guardian, nella quale denuncia la morte di 44 operai nepalesi in soli due mesi in Qatar, durante la costruzione degli stadi e delle infrastrutture per il Mondiale 2022. Il giornale evoca condizioni di lavoro "che somigliano a schiavitù moderna". Lunedì il Qatar ha indetto una conferenza stampa per smentire le accuse, senza convincere il sindacato europeo. La Fifa segue da vicino la vicenda.