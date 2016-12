Mondiali 2014, un fantasma spaventa il Brasile 

15:20 - Sono passati ormai più di 63 anni dal 16 luglio 1950 ma quel giorno resta ancora stampato come un incubo nella mente dei brasiliani. Il giorno del "Maracanazo", il dramma collettivo di un intero Paese, quando Schiaffino e Ghiggia regalarono il Mondiale all'Uruguay strappandolo al Brasile in un Maracanà incredulo e zittito dal dolore. Oggi la Puma, marca che veste l'Uruguay, rievoca quel momento con uno spot che ha come protagonista proprio il "Fantasma del 50".