Mondiali 2014, è il giorno del sorteggio

16:22 - C'è grande attesa per la nascita del Mondiale. Alle 17 ora italiana, a Costa do Sauipe, scatta la cerimonia per il sorteggio degli otto gironi di Brasile 2014. Italia col fiato sospeso. Prima del via una nazione dell'urna 'europea' verrà estratta e spostata in quella con le squadre africane e sudamericane, il che significa girone di ferro con una testa di serie come Brasile o Argentina e un altro colosso europeo. Gli azzurri incrociano le dita.

URNA 1 - TESTE DI SERIE

Argentina, Brasile, Belgio, Colombia, Germania, Spagna, Svizzera, Uruguay

URNA 2 - SUDAMERICA/AFRICA

Algeria, Camerun, Cile, Costa d'Avorio, Ecuador, Ghana, Nigeria

URNA 3- NORDAMERICA/ASIA

Australia, Costa Rica, Honduras, Iran, Giappone, Corea del Sud, Messico, Usa

URNA 4 - EUROPA

Bosnia, Croazia, Inghilterra, Francia, Grecia, ITALIA, Olanda, Portogallo, Russia



Il comitato organizzatore ha previsto la presenza di circa 1.300 ospiti e quasi 2.000 operatori dell'informazione, oltre alle 32 delegazioni e a quella, nutritissima, della Fifa. La cerimonia, che è costata circa 7 milioni di euro, sarà trasmessa in 193 Paesi in tutto il mondo. Sotto lo slogan 'Tutti uniti in un solo ritmo', si alterneranno sul palco otto ex stelle delle altrettante nazionali che hanno vinto almeno un mondiale come Fabio Cannavaro, Cafu (che sostituisce Pelè), Zinedine Zidane, Lothar Matthaeus, Mario Kempes e la 'bestia nera' del Brasile, Alcides Ghiggia, che nel 1950 venne a vincere al Maracanà con il suo Uruguay l'unico mondiale organizzato finora in Brasile.



Il sorteggio comincerà dopo la cerimonia, intorno alle 17.45 ora italiana. Il Mondiale scatterà il 12 giugno a San Paolo. La finale è in programma il 13 luglio allo stadio Maracanà di Rio De Janeiro.