Mondiale per Club: Ronaldinho non basta, Raja in finale

22:49 - Saranno i padroni di casa del Raja Casablanca a sfidare il Bayern Monaco nella finale del Mondiale per Club Fifa in programma sabato alle ore 21.30 a Marrakech. I marocchini battono a sorpresa per 3-1 l'Atletico Mineiro di Ronaldinho (autore di un gol pazzesco), vincitore della Copa Libertadores e campione del Sudamerica. Come nel 2010 (Inter-Mazembe) sarà una squadra africana a contendere il titolo ai campioni d'Europa.

L'inizio di gara vede partire meglio il Mineiro che al 22' fallisce con Jo una conclusione sotto porta mentre al 33' è Fernandinho a mettere sul fondo in diagonale. Poi sale in cattedra il Raja Casablanca che ha tre clamorose opportunità: al 33' Victor respinge il tocco ravvicinato di Moutouali, poco dopo il capitano dei locali calcia fuori a tu per tu col portiere e al 45' è Iajour, sempre in contropiede, ad imitarlo. Nella ripresa il Raja è sempre pericoloso in ripartenza e al 51' fa 1-0 con Iajour che, lanciato in verticale, trafigge Victor con un destro rasoterra all'angolino. Il Mineiro vede le streghe ma la sua stella, Ronaldinho, lo prende per mano: al 54' mette alto di testa da buona posizione ma al 63' indovina una favolosa punizione dal limite ad aggirare la barriera, palo-gol e 1-1 raggiunto dal 'Galo'. La partita, dopo un periodo di calma, si rianima nel finale. All'83', ancora in contropiede, l'arbitro assegna un rigore al Casablanca per un fallo molto dubbio di Rever su Iajour lanciato: capitan Moutouali spiazza Victor e fa 2-1. Poi, in pieno recupero e col Mineiro tutto avanti, il Raja trova persino il 3-1 con Mabide che insacca a porta vuota dopo che l'immarcabile Moutouali aveva colpito la traversa scavalcando Victor con un pallonetto.

Nel pomeriggio, nella finale per il quinto posto, i messicani del Monterrey avevano battuto i campioni d'Africa dell'Al-Ahly per 5-1. Per i messicani doppietta di Delgado e reti di Neri Cardozo, Leonardo Lopez e Humberto Suazo. Per gli egiziani gol di Meteab.