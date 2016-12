Mondiale per club, Marcello Lippi: "Voglio sfidare il Bayern Monaco"

12:24 - Dopo aver vinto il Mondiale con l'Italia (2006) e l'Intercontinentale con la Juve (1996), sabato Marcello Lippi debutta nel Mondiale per club con il suo Guangzhou Evergrande, per tentare un tris che sarebbe storico. "L'Al-Ahly (avversario dei cinesi ai quarti, ndr) è un'ottima squadra - ha detto alla vigilia il tecnico viareggino -. Sarà una sfida dura, ma spero di riuscire a passare il turno e di poter affrontare il Bayern".

Il Guangzhou Evergrande si affaccia al Mondiale per club dopo aver vinto campionato e Champions asiatica. Il primo avversario di Lippi è l'Al-Ahly, club egiziano campione d'Africa. Si gioca sabato ad Agadir (ore 17), dove alle 20.30 è in programma l'altro quarto di finale tra Monterrey (Messico) e Raja Casablanca (Marocco).



Il tabellone non sorride particolarmente all'ex c.t. della Nazionale azzurra, visto che in caso di vittoria dovrà affrontare in semifinale (17 dicembre) i campioni d'Europa del Bayern Monaco. "Di sicuro, quella tedesca attualmente la migliore squadra del mondo", spiega Lippi. Che punta tutto sull'organizzazione della propria squadra ma anche sull'estro di Dario Conca, miglior giocatore a disposizione del Guangzhou.



L'argentino, in Cina dal 2011 dopo l'esperienza al Fluminense, tornerà a giocare e vivere a Rio al termine del Mondiale per club: "Siamo venuti qui per diventare campioni del mondo - dice Conca -. Abbiamo la convinzione di farcela, e io voglio concludere al meglio con questa maglia".