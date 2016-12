Mondiale per Club: l'Atletico Mineiro supera il Guangzhou di Lippi 

23:51 - Nulla da fare per il Guangzhou Evergrande di Marcello Lippi. A Marrakech la formazione cinese si deve accontentare del quarto posto nel Mondiale per club dopo la finalina con i brasiliani dell'Atletico Mineiro giudati da Ronaldinho. Dopo essere passati in vantaggio con Diego Tardelli, i sudamericani si sono fatti raggiungere e superare in 13 minuti. A fine primo tempo il pari di Ronaldinho, espulso poi all'87', e al 90' il gol partita di Luan.

LA PARTITA

Primo tempo scoppiettante chiuso sul punteggio di 2-2. Al vantaggio iniziale dell'Atletico con Tardelli, rispondono Muriqui e Conca su rigore. Poi una magia di Ronaldinho su punizione nel finale di frazione riporta il risultato in parità. L'ex fantasista del Milan si rende protagonista in negativo anche all'87' beccandosi un rosso per una brutta reazione sul calcetto innocuo di Conca. Nella ripresa lo stesso Conca non riesce a spedire in rete la rete del possibile 3-2 degli uomini di Lippi. Ma nel calcio, si sa, bisogna lottare fino all'ultimo minuto e così Luan, scattato sul filo del fuorigioco, beffa il portiere del Guangzhou regalando una piccola gioia ai brasiliani, ancora sotto shock dopo la sconfitta col Raja.