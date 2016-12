Mondiale per club: il Bayern contro Dinho e Lippi

10:26 - Il Bayern Monaco alla conquista del mondo. I tedeschi cercano il secondo trofeo dell'era Guardiola dopo la Supercoppa Europea vinta in agosto contro il Chelsea di Mourinho: scatta oggi ad Agadir, in Marocco, la decima edizione del Mondiale per club. A contendere il trofeo ai tedeschi ci saranno due conoscenze del calcio italiano come Ronaldinho, uomo simbolo dell'Atletico Mineiro, e Marcello Lippi, tecnico del Guangzhou Evergrande.

Sette le squadre che prenderanno parte al torneo: i sei campioni continentali (Bayern Monaco, Atletico Mineiro, Guangzhou, Al-Ahly, Monterrey e Auckland City) più i campioni marocchini del Raja Casablanca. Si parte oggi alle ore 19.30 con la sfida tra i marocchini e i neozelandesi nello spareggio per l'accesso ai quarti di finale. Chi vincerà tra Raja Casablanca e Auckland City incontrerà il Monterrey, mentre l'altro quarto di finale vedrà opposti il Guangzhou di Marcello Lippi e l'Al-Ahly. Dalle semifinali entreranno in scena i campioni sudamericani dell'Atletico Mineiro e quelli europei del Bayern Monaco.

E sottrarre il trofeo alle mani di Guardiola, che di Mondiali per club ne ha già vinti 2 col Barcellona (2009 e 2011) sarà impresa ardua. I bavaresi saranno privi di Arjen Robben infortunato, ma questo non basta a far perdere loro i galloni di favoriti. La mina vagante potrebbe essere il Guangzhou di Lippi, che può contare su un collettivo rodato e su individualità di spicco come Dario Conca e il brasiliano Muriqui, eletto miglior giocatore dell'ultima Champions League asiatica. Ma dovrebbero essere gli altri brasiliani, quelli dell'Atletico Mineiro di Ronaldinho, a rappresentare l'unica seria minaccia al dominio tedesco. La finalissima è in programma il 21 dicembre alle 19.30 al Grand Stade de Marrakech: solo allora sapremo se lo strapotere bavarese avrà ancora una volta fatto effetto.