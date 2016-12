Mondiale per Club: Guangzhou-Bayern 0-3, Guardiola demolisce Lippi

10:55 - Il Bayern Monaco di Pep Guardiola è la prima finalista del Mondiale per Club in corso in Marocco. I tedeschi si sono sbarazzati agevolmente del Guangzhou Evergrande di Marcello Lippi: 3-0 il finale. Dopo 40' di resistenza cinese, il Bayern va in vantaggio con Ribery. Al 44' raddoppio di Mandzukic di testa. In avvio di ripresa, al 47', Goetze chiude i conti. Per il Bayern anche cinque legni. Finale sabato contro Raja Casablanca o Atletico Mineiro.