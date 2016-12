Mondiale per club: festa Lippi, Guangzhou in semifinale

23:08 - Il Guangzhou Evergrande di Marcello Lippi è la prima semifinalista del Mondiale per club: ad Agadir, in Marocco, la squadra cinese allenata dal tecnico viareggino ha sconfitto 2-0 la formazione egiziana dell’Al Ahly nel primo quarto di finale. Decisive le reti firmate nella ripresa da Elkeson (49’) e Conca (67’). Martedì in semifinale il Guangzhou affronterà i campioni d’Europa del Bayern Monaco: sarà Lippi contro Guardiola.

Il Guangzhou sblocca il risultato al 49’: Muriqui supera Ekramy in uscita e calcia verso la porta, Fathi riesce miracolosamente a salvare sulla linea ma sul pallone si avventa Elkeson che insacca senza problemi a porta vuota. Per il 24enne brasiliano ex Botafogo si tratta del gol numero 30 in 35 partite ufficiali con la maglia del club cinese: una media impressionante per un giocatore che aveva abituato bene i tifosi già nella Champions d’Asia, dove aveva segnato 6 reti in 6 partite.



Molto simile l’azione che porta al raddoppio del Guangzhou: Muriqui, tutto solo davanti a Ekrem, calcia col sinistro ma Ekramy si distende in tuffo e respinge; Conca è il più lesto di tutti e, con un sinistro di precisione chirurgica, manda la palla nell’angolino basso. Il 30enne centrocampista argentino, ex River Plate e Fluminense, viene sepolto dall’abbraccio dei compagni: è la rete che decide l’incontro. Marcello Lippi può festeggiare l’ennesima impresa alla guida del Guangzhou. E dopo il trionfo nella Champions d’Asia, il primo nella storia del club, Elkeson e compagni martedì vivranno da protagonisti una sfida da sogno contro il Bayern Monaco campione d’Europa.

Insieme al Guangzhou vola in semifinale anche il Raja Casablanca che, nell’altro quarto di finale, batte 2-1 i messicani del Monterrey dopo i tempi supplementari. Ora la formazione marocchina se la vedrà mercoledì a Marrakech con i brasiliani dell’Atletico Mineiro di Ronaldinho. Casablanca in vantaggio al 24’: cross di El Hachimi dalla destra, Orozco esce male e la palla carambola sui piedi di Chtibi che segna col destro. La reazione di Monterrey si concretizza a inizio ripresa: al 53’ è capitan Basanta, sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto dalla destra, a firmare il momentaneo 1-1 con un gran colpo di testa. I messicani sono padroni del campo e al 60’ il raddoppio sembra cosa fatta: Cardozo si presenta a tu per tu con Askri, ma il portiere della squadra marocchina esce e riesce miracolosamente a deviare in calcio d’angolo. Si va ai tempi supplementari e al minuto 95 il Casablanca trova il gol che vale la semifinale: su un corner da sinistra Guehi salta più in alto di tutti e trafigge Orozco con un’incornata sotto l’incrocio. L’assedio finale del Monterrey non produce effetti, anzi è la squadra marocchina a sfiorare il 3-1 in contropiede. Il triplice fischio finale dell’arbitro iraniano Alireza Faghani fa esplodere di gioia i tifosi marocchini presenti all’Agadir Stadium: il Raja Casablanca è in semifinale e mercoledì alle 20.30 ora italiana affronterà l’Atletico Mineiro, il Monterrey si dovrà accontentare della finale per il quinto-sesto posto contro l’Al Ahly (mercoledì alle 17.30).