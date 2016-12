Mondiale per club, altro titolo per il Bayern Monaco 

17:26 - E' stata senza storia, come prevedibile, la finale del Mondiale per club in Marocco. Troppo forte il Bayern Monaco per il pur volenteroso Raja Casablanca. Alla fine i tedeschi si sono imposti per 2-0 sui padroni di casa al termine di una partita decisa già dopo pochi minuti. Dante al 7' e Thiago Alcantara al 22' hanno subito indirizzato il match, mentre nella ripresa la squadra di Gaurdiola ha alzato il piede dall'acceleratore e ha controllato.

Il Bayern, che quest'anno ha fallito solo nella sfida per la Supercoppa di Germania, andata al Borussia Dortmund, a Marrakech ha vinto una finale con poca storia. Infatti dopo 22 minuti di gioco il Raja Casablanca, che pure contava sul fattore campo e sul sostegno di Re Muhammad VI presente in tribuna, era già sotto per 2-0. Al 7' il brasiliano Dante aveva portato in vantaggio il Bayern, al 22' l'altro brasiliano (ma di passaporto spagnolo) Thiago Alcantara aveva raddoppiato con un bel tiro su passaggio di Alaba. A quel punto la squadra di Guardiola, in cui ha trovato spazio come titolare dall'inizio l'ex oggetto misterioso del Genoa Rafinha e che giocava senza centravanti (quello 'falso' lo faceva Shaqiri, mentre quelli veri, Mandzukic e Pizarro sedevano in panchina), si e' limitata a controllare la situazione e ad amministrare il risultato con un "tiki-taka" alla bavarese, con il quasi costante controllo del gioco (75% di possesso palla nei primi 45'). Nel finale di partita il Raja ha comunque sprecato una grossa occasione con la sua stella Moutaouali. Per la squadra tedesca è il quinto successo nell'anno solare dopo quelli in Bundesliga, coppa di Germania, Champions League e Supercoppa europea. Nei primi tre casi come allenatore c'era Jupp Heynckes, negli ultimi due Pep Guardiola, uno che negli ultimi quattro anni sul tetto del mondo c'era già salito due volte, con il Barcellona. I bavaresi succedono ai brasiliani del Corinthians, campioni del mondo l'anno scorso, a spese del Chelsea.