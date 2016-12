Moggi: "Galliani artefice di Calciopoli"

12:38 - "Adriano Galliani è uno dei principali attori di un sistema che non è ancora davvero venuto fuori". Sono parole dure quelle di Luciano Moggi, ex dg della Juve, che attacca l'attuale ad del Milan all'inaugurazione del nuovo "Juventus Club Prato". Dopo esser stato condannato anche in appello, Moggi continua a professarsi innocente: "Il secondo grado di giudizio è valso una riduzione della pena, tutto cadrà in terzo grado e allora qualcuno si farà male".

L'ex dg juventino, però, fatica a dimenticare il comportamento del club bianconero tenuto nei suoi confronti: "Io sono anni che faccio le mie accuse ma nessuno mi ha mai querelato, è per questo che sono innocente - continua -. A mettere nei guai me e Giraudo è stato l'avvocato della Juventus, Zaccone, non so se si vergognerà ma dovrebbe fare almeno pubblica ammenda. La faccenda di Paparesta chiuso nello spogliatoio? Era solo una battuta". Moggi lancia infine una frecciata a Franco Baldini, suo grande accusatore: "Quando ha lasciato la Roma la squadra ha iniziato a vincere, ora che è andato al Tottenham la squadra ha iniziato a perdere".