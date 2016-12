Milito: "Torno a gennaio. Ma intanto vinciamo il derby" 

09:52 - Ecco Milito. Sta bene, ma niente derby: non è il caso di rischiare. "Mi sento bene, sono alla fine del percorso di guarigione dall'infortunio. Mi sto allenando con la squadra raggiungendo i livelli che tutti vogliamo per tornare in campo. A gennaio? L'idea è più verso quella data perché un minimo di rischio c'è e nessuno vuole che io mi faccia male. E' importante lavorare bene fino a fine anno".

L'attaccante dell'Inter, ai microfoni di Sportmediaset, parla del suo imminente ritorno in campo: avrebbe voluto esserci nel derby, ma niente rischi, Meglio aspettare il 6 gennaio, Lazio-Inter. "Ma il derby lo vogliamo vincere, lo dobbiamo vincere".



L'attaccante argentino, vero mattatore dei rossoneri, ha già segnato sei gol nei derby della Madunnina e farà di tutto per cercare di essere almeno in panchina nella sfida di domenica sera, e sperare poi, di giocare anche uno spezzone del match.