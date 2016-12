Milan, vertice Berlusconi-Galliani all'ora di pranzo

16:55 - Primo chiarimento in società dopo lo scossone delle critiche di Barbara Berlusconi alla gestione del Milan. Sabato è, infatti, in programma un incontro tra il presidente rossonero e Adriano Galliani all'ora di pranzo. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sul vertice tra Silvio Berlusconi e l'ad del Milan. La riunione, sollecitata da Galliani per chiarire la sua posizione, sarà ad Arcore.

Prima resa dei conti, dunque, tra Galliani e Berlusconi. La parole della figlia del patron hanno lasciato il segno e urge un chiarimento per fare il punto della situazione, definire i ruoli e pianificare il futuro. L'incontro è stato sollecitato dall'ad rossonero dopo le critiche e potrebbe essere l'occasione giusta per un faccia a faccia con il presidente senza filtri o intermediari.

Barbara, infatti, non dovrebbe essere presente al vertice. In agenda da una parte c'è la questione tecnica, dall'altra quella societaria. I risultati di Allegri & Co. non sono confortanti e lo strappo tra Galliani e la figlia del presidente è netto. Sicuramente non sarà una riunione semplice.