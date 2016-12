Milan-Udinese a porte aperte, la Corte rinvia la decisione

19:35 - "Un rinvio? Non c'è stata nessuna richiesta da parte nostra". Così ha detto l'avvocato del Milan, Cantamessa, subito dopo l'audizione presso la Corte di Giustizia per la squalifica di San Siro. Ha aggiunto: "In caso di conferma della sentenza, potremmo fare ricorso all'Alta corte di Giustizia del Coni, ma spero non ce ne sia bisogno". La sentenza, prevista per le 19, dovrebbe slittare per un approfondimento da parte dei giudici.



L'udienza è durata circa due ore, mentre l'arringa di Cantamessa appena quindici minuti: "Potresti essere anche Demostene - dice l'avvocato - ma quando hai parlato dieci minuti non ti ascolta più nessuno. Gli argomenti c'erano e ci sono e sono ben tre". Oltre alla difesa del Milan si è assistito anche all'arringa dell'avvocato Lubrano, legale degli abbonati che, come i rossoneri, hanno fatto ricorso per la chiusura di San Siro.

Secondo indiscrezioni, il Milan spera di convincere la Corte ad annullare la squalifica del campo puntando tutto sul fatto che l'arbitro non abbia sentito e refertato nulla, presentando anche la registrazione audio dello stadio in cui non si sentirebbe nessun coro razzista.