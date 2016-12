Milan, tutti i nomi per il dopo-Galliani 

21:24 - Ore frenetiche in casa Milan. Dopo l'annunciato addio di Adriano Galliani, Barbara Berlusconi è già al lavoro per la formazione del nuovo staff societario. I nomi che circolano sono tanti, anche altisonanti. Il primo è quello di Paolo Maldini, che dovrebbe tornare nel "suo" club nelle vesti di direttore dell'area tecnica, con delega al mercato. Ma non sarà solo l'ex capitano a curare le compravendite di calciatori. Il Milan avrà pure un direttore sportivo (al posto di Braida). Tanti i candidati: da Sabatini (Roma) a Pradè (Fiorentina), passando per Leonardi (Parma) e Sogliano (Verona). Una rosa di nomi non definitiva, che nelle ore potrebbe arricchirsi ancora: sullo sfondo c'è pure Franco Baldini, attualmente impegnato col Tottenham.

L'eredità più grossa però è quella lasciata da Adriano Galliani, vice-presidente vicario e amministratore delegato. In lizza per sostituirlo, al momento, ci sono il manager giallorosso Claudio Fenucci, il vice-presidente federale Demetrio Albertini e Michele Uva, con un passato sia nei club (Lazio e Parma) che nelle istituzioni (Figc e Coni). Infine la panchina: a meno di clamorosi ripensamenti su Allegri, il prossimo allenatore rossonero sarà Clarence Seedorf. Con buona pace dei concorrenti, soprattutto di Pippo Inzaghi.