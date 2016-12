Milan tra Inzaghi, Seedorf e Mangia: progetti e verità 

12:55 -

Pippo Inzaghi. Devis Mangia. Clarence Seedorf. Intorno al dopo-Allegri, immediato o meno che sia, al Milan si lavora per il futuro, e per il futuro della panchina rossonera i tre nomi sono il conforto di una decisione che verrà presa quando sarà giunto il momento: con un ordine di preferenze che è tecnico, di prestigio e temporale. La scelta non è compiuta: dipende (anche) da quel che accadrà ai vertici del club.



Pippo Inzaghi – Allena la Primavera e da settembre 2012 è candidato (fisso) alla successione di Allegri. Fa parte della lista degli eletti del presidente Berlusconi e di Adriano Galliani. Nel giorno di passione dopo Chievo-Milan, era indicato come unico sbocco di un presunto (poi svanito) esonero di Allegri, anche se intorno a Superpippo non erano mancate perplessità, sue e non solo, di andare a sedersi su una panchina col rischio di bruciarsi, come accade talvolta con allenatori giovani, alla prima grande esperienza e in un momento rossonero delicato. Nell’era-Berlusconi, un approccio così non era mai stato provato: e una ragione ci deve essere. Lo stesso Fabio Capello, provato in panchina per sette gare nella primavera 1987, attese quattro stagioni (con varie esperienze dentro la galassia sportiva di Berlusconi), prima di accomodarsi in panchina. E comunque a inizio stagione.



Clarence Seedorf – Nei mesi scorsi, estate 2013, la casacca numero uno per la panchina milanista apparteneva all’olandese. Un personaggio dotato di una intelligenza fuori dal comune, di capacità tecnico-tattiche e manageriali che, dicono, siano di prim’ordine. E anche lui, come Inzaghi, in cima alla lista dei preferiti di Berlusconi, che in tema-allenatori (da Sacchi a Capello, e poi Ancelotti) ha un innegabile fiuto nella scoperta di autentici fenomeni. Seedorf però è ancora in gioco, nel senso che gioca nel Botafogo. Se dev’essere pronto per allenare il Milan occorrebbe pazientare qualche mese, la fine della stagione agonistica in Brasile, comunque la scadenza del suo contratto. Metterlo in corsa con Inzaghi ha senso. Ma è chiaro che le prossime gerarchie societarie porteranno a una scelta unica.



Devis Mangia – Dopo il Palermo e l’Under 21, che in estate ha volontariamente lasciato aspettando una panchina, il nome di Mangia trova sovente spazio nei diagrammi milanisti. Cosa lo spinga fin quassu, è risaputo: le sue doti, il suo mestiere; il suo modo di far giocare, in linea coi principi che piacciono alla proprietà milanista; la stima che ha per lui Arrigo Sacchi; e la stima che il Milan da sempre riserva per il tecnico delle sei Coppe euromondiali in due anni. Record dei record. Mangia può arrivare subito, può aspettare la fine della stagione, difficile che possa accettare un incarico a tempo determinato: fiero comunque di appartenere alla schiera degli eletti.