Milan, tornano Mexes e De Sciglio: difesa quasi al completo 

16:09 - Dopo due vittorie consecutive in trasferta, per il Milan continuano ad arrivare buone notizie: l'infermeria è quasi vuota. Almeno per quanto riguarda la difesa: sia Mexes e De Sciglio, infatti, sono tornati a lavorare con il gruppo anche se l'italiano resta in dubbio per la gara di sabato a Livorno. Al 'Picchi' Allegri potrà contare anche su Zapata, che rientra dopo un turno di squalifica, oltre a Bonera. Per Silvestre ancora 2 settimane di stop.

Il reparto più falcidiato da infortuni e critiche (21 gol subiti fin qui in campionato) riprende fisionomia. La coppia di centrali titolari, già da sabato, tornerà ad essere quella composta da Mexes e Zapata. Il francese, dopo il problema all'occhio accusato prima del Celtic, è arruolato. Il colombiano - il giocatore più presente in questi primi mesi della stagione - torna a disposizione dopo aver marcato visita a Catania. De Sciglio, infine, ha assorbito (si spera) una volta per tutte l'infiammazione al ginocchio che quest'anno gli ha impedito di giocare. Lo staff medico in queste ore scioglierà la riserva sulla sua presenza a Livorno: se si scegliesse la strada della cautela, il ragazzo potrà tornare comunque con l'Ajax in Champions.

A disposizione, dopo la discreta prova di Catania, c'è anche Bonera, reduce da uno stop abbastanza lungo e complicato. All'appello mancano solo SIlvester, che ne avrà ancora per due settiane, Abate e Zaccardo, alle prese con infortuni alla caviglia. Ma già dalla prossima partita Allegri potrà evitare esperimenti stile 'Poli terzino' perché la rosa torna ad essere ampia. Nelle altre zone del campo, infine, arrivano buone notizie da Pazzini: il centravanti si è allenato con la squadra e ha saltato solo la partitella. Dovrebbe essere a disposizione prima di Natale.