Milan, stupore e rabbia contro una norma "che va abolita"

11:23 - Milan furibondo dopo la decisione del giudice sportivo di chiudere San Siro contro l'Udinese per cori di discriminazione territoriale allo Juventus Stadium. Il club rossonero si sente accerchiato ed è preoccupato per gli sviluppi di una norma che può 'consegnare' le società a un gruppo di tifosi. Galliani ha annunciato l'immediato ricorso. Nella notte la Curva Sud rossonera ha espresso tutta la sua rabbia: "Qui c'è una battaglia di libertà".

Il Milan, dunque, non ci sta. E lo stesso presidente della Lega Serie A Maurizio Beretta è subito intervenuto a sostegno del club rossonero, annunciando un appello alla Federcalcio per fare cambiare la regola 'anti-discriminazioni': "Così si rischia di consegnare il destino delle squadre e del campionato nelle mani di pochi irrespondabili e facinorosi". E a proposito dei cori sotto accusa. Galliani non li ha sentiti. "Nessun collega ha sentito niente, nello stadio ci sono tanti rumori. Nessuno ha sentito quei cori - ha detto Alessandra Bocci della Gazzetta dello Sport in collegamento telefonico con la prima edizione di Sportmediaset su Premium Calcio - Gli unici cori che ho sentito sono stati a fine partita nello stadio vuoto sul Napoli e non nei minuti indicati sul referto dagli ispettori della Procura Federale. Probabilmente hanno l'udito più sensibile non solo del mio ma del nostro in tribuna stampa. Il razzismo è una cosa ma il coro incriminato è un'altra", ha aggiunto.

E sull'esito del ricorso: "Il caso ha suscitato grande clamore, tutte le società sono interessate a questo fatto - ha aggiunto la Bocci - Molto spesso però i vertici federali sono andati per la loro strada. Se la Procura Federale vuole dare un messaggio c'è riuscita e non so se avrà voglia di tornare indietro".