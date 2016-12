Milan, storie tese: Galliani e Allegri strigliano la squadra 

15:38 - Poteva un'amichevole senza senso distruggere gli equilibri interni? Ebbene, è successo. Il tonfo di Caen ha fatto riemergere una serie di problematiche che condizionano l'avvicinamento del Milan alla prossima gara di campionato con l'Udinese. Sia Allegri che Galliani sono infuriati per l'atteggiamento tenuto dalla squadra in Francia. Dopo un colloquio interno, lo diranno ai giocatori a Milanello. Venerdì squadra in ritiro.

Il tecnico rossonero (che al momento resta saldo sulla panchina) si è già sfogato dopo l'orrenda prestazione di domenica: "E queste sono le seconde linee che pretendono di giocare?!?" si è lasciato sfuggire. Poi ha sentito l'a.d. telefonicamente e ha spiegato i motivi che hanno portato alla sconfitta. Lo 0-3 in amichevole si aggiunge a un avvio di stagione deludente: dopo la qualificazione al girone di Champions, il Milan ha mollato il colpo. La classifica del campionato recita 8 punti in 7 gare. E due di questi - contro Torino e Bologna - sono arrivati quasi per miracolo nei minuti finali.

Ecco, il Milan si sveglia sempre tardi e quando ha un piede nel burrone. Questo non va bene. La squadra (almeno questo sarà il messaggio che Allegri e Galliani daranno ai giocatori alla ripresa degli allenamenti) deve lottare, essere concentrata e soprattutto vincere. Il piazzamento Champions è già a rischio perché davanti corrono e il prossimo ciclo di partite sarà fondamentale. Dopo l'incontro avvenuto in mattinata in sede, Allegri e la società hanno optato per una linea non troppo dura: ossia portare la squadra in ritiro venerdì, giorno della vigilia di Milan-Udinese. Servirà per fare gruppo e stare insieme.

LA SQUADRA AL COMPLETO A RAPPORTO DA GALLIANI