Milan, senti Seedorf: "Voglio diventare il miglior allenatore del mondo" 

Clarence Seedorf è sempre più vicino ad essere l'allenatore del Milan la prossima stagione e dal Brasile sembra essere entusiasta di iniziare la sua nuova avventura: "Voglio diventare il miglior allenatore del mondo, cominciando da zero e costruendo un'altra carriera. Il mio modello? Phil Jackson (storico allenatore dei Chicago Bulls e dei Los Angeles Lakers in Nba, ndr), anche se non ha nulla a che fare con il calcio".

Seedorf si ispira a un coach e da lui vuole capire tutti i segreti del mestiere: "Ho un appuntamento con lui, ha accettato la mia richiesta di incontrarci per parlare. Con lui Michael Jordan faceva meditazione, è riuscito a far accettare ai migliori del mondo valori spirituali, era un gruppo speciale e ha sconfitto avversari come i Lakers, Boston, Utah", ha rivelato a extra.globo.com.

L'addio al calcio giocato sembra ormai vicino, ma il centrocampista non si sbilancia: "Per adesso non penso a quando smetterò: sono tranquillo, perché finché a uno piace fare quel che fa deve approfittarne. Sono molto soddisfatto di quel che faccio come giocatore, mi piacciono le sfide che mi fanno crescere, che mi stimolano ogni giorno. Non c'è modo di sapere fin quando durerà. Ho talento per tante cose, ma soprattutto mi piace lavorare".

Quello di Clarence Seedorf sembra essere un messaggio mirato ad Allegri e una risposta a Berlusconi che lo ha scelto come prossimo allenatore del Milan.