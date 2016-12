Milan, Seedorf attacca Allegri: "Via per colpa sua"

20:21 - E' un Clarence Seedorf senza peli sulla lingua quello che lancia bordate a Massimiliano Allegri e al suo Milan: "Sono andato via per colpa di Massimiliano Allegri. I rapporti con lui non erano al massimo, non c'era grande feeling - ha detto alla tv brasiliana SporTv -". E sul momento dei rossoneri ha spiegato: "Ci vorrà tempo prima che torni ai livelli di un tempo". Insomma, non un futuro luccicante per i rossoneri.

"Mi faceva giocare le grandi partite come quelle contro Barcellona o Juventus - riporta Milannews - e poi non venivo schierato in campo per altre quattro. Io ero abituato a giocare sempre. Quando abbiamo vinto lo scudetto penso di aver dato il mio contributo, soprattutto nella parte finale. Nel Milan ci sono stati giocatori che hanno giocato anche in la con gli anni. Ma stando fuori, agli occhi del mondo sembrava che io non fossi al top dal punto di vista fisico. Se vuoi rimanere in forma, anche se non sei più giovanissimo, devi giocare con regolarità per mantenere i muscoli al top. L’esempio sono Scholes e Giggs che hanno continuato a giocare anche se sono un po’ in la con gli anni. E Allegri questo non me lo permetteva. Fu un peccato. Il mio caso non è stato come quello di Nesta e Maldini. Il Milan ora si sta rinnovando, ha meno qualità e ci vorrà tempo prima che torni ai livelli di un tempo. Sono quasi alla fine del corso da allenatore, mi sto preparando. Ma non c’è ancora nulla di concreto. La voglia è quella di continuare a giocare a calcio. In merito al mio ruolo, quando giocavo nel Milan, c’erano dei giocatori come Rui Costa e Kakà che prediligevano giocare sulla trequarti e così ho fatto la mezz’ala e mi sono adattato alle esigenze della squadra”.