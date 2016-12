Milan, Scolari a San Siro per vedere Kakà 

16:57 - Per Ricardo Kakà il ritorno in Nazionale è dietro l'angolo. Il ct della Seleçao Felipe Scolari, entusiasta delle ultime prestazioni del trequartista, sarà in tribuna domenica a San Siro per assistere al derby fra Inter e Milan. Kakà è uno degli osservati speciali in vista del Mondiale che si terrà a giugno proprio in Brasile. L'ultima esibizione di Ricky in Nazionale risale al 25 marzo scorso, proprio con Scolari, in un'amichevole contro la Russia.

Scolari è in partenza per l'Europa, assieme alla moglie, per trascorrere il Natale con il figlio che vive in Portogallo. Prima però farà tappa a Milano per il derby. Dei sei brasiliani che, complessivamente, giocano nelle due squadre milanesi (Kakà, Robinho, Gabriel, Juan Jesus, Jonathan e Wallace) finora Scolari ha convocato solo Robinho. L'ex Santos però è ancora fermo ai box per infortunio, così il mirino sarà per forza puntato su Kakà, protagonista di una superba prima parte di stagione in rossonero. In questi mesi Ricky ha specificato in più di un'occasione come il Mondiale sia un sogno per ogni calciatore. Ovviamente anche per lui.