Milan, Saponara verso un posto da titolare con la Roma 

16:10 - Dopo alcuni mesi tra infermeria e panchina, sembra arrivato il turno di Riccardo Saponara. Il giovane trequartista del Milan, già dato in partenza a gennaio, dovrebbe trovare spazio dal 1' contro la Roma. Sono queste le indicazioni che arrivano da Milanello: Allegri punterà ancora sull'albero di Natale, con l'ex empolese e Kakà dietro Balotelli. Alla rifinitura di domenica assisterà anche il presidente Silvio Berlusconi, in compagnia di Galliani.

La presenza del patron nel centro sportivo rossonero, alla vigilia del match con l'Ajax, ha dato alla squadra la giusta carica per qualificarsi agli ottavi di Champions League. L'esperimento sarà ripetuto anche a 24 ore dalla delicatissima sfida di San Siro con la Roma. Stavolta, però, accanto a Berlusconi non ci sarà la figlia Barbara come martedì scorso, bensì il "secondo" amministratore delegato Adriano Galliani. Il presidente sbarcherà a Milanello verso le 13, giusto per assistere agli ultimi minuti dell'allenamento (previsto per le 12). Poi si fermerà a parlare con la squadra.

Una squadra che Allegri ritocca in modo importante per il match con i giallorossi. L'allenatore non vuole rinunciare all'albero di Natale nonostante le assenza di gente come Robinho, Birsa ed El Shaarawy. Il posto del Faraone sarà preso da Saponara, alla prima chance da titolare in campionato. Il classe '91 fin qui si è visto per qualche minuto con Parma e Fiorentina e in qualche amichevole poco fortunata. Dietro scelte obbligate: con Abate ai box (anche oggi ha lavorato a parte), De Sciglio a destra ed Emanuelson (recuperato pienamente) a sinistra. Zapata preferito a Mexes, confermato Bonera. Nella seduta odierna si è allenato in gruppo anche Pazzini, destinato però alla panchina. Ecco la probabile formazione del Milan: Abbiati; De Sciglio, Bonera, Zapata, Emanuelson; Montolivo, De Jong, Muntari; Saponara, Kakà; Balotelli.