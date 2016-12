Milan, Robinho si diverte con gli amici in Brasile mentre c'è il derby. I tifosi lo insultano

17:40 - Domenica 22 dicembre 2013. A Milano si gioca il derby, importantissimo per il Milan, bisognoso di punti vista la pessima situazione in classifica. Dall'altra parte del mondo, in Brasile, un giocatore rossonero si diverte con gli amici. Si tratta di Robinho, attualmente infortunato. L'attaccante posta su Instagram una foto che testimonia il momento di festa, proprio mentre i suoi compagni sono in campo e stanno disputando una partita come detto molto delicata. La reazione di alcuni tifosi milanisti sul social network non si fa attendere: serie di insulti, alcuni davvero molto pesanti, nei confronti del brasiliano. Qualche fan però lo difende. L'immagine è ancora lì. E chissà che Robinho, dopo questo episodio, non spinga la società a cederlo. Così resterebbe nella sua terra natale senza dover rendere conto a nessuno.