Milan, Robinho gioca a calcetto in Brasile e fa una magia 

21:07 - Robinho dà spettacolo in Brasile. L'attaccante del Milan, fermo ai box da un mese per una lussazione alla spalla, sembra aver recuperato bene dall'infortunio e ha pensato bene di approfittare delle vacanze per giocare una partita di calcetto con gli amici. Il brasiliano si è divertito con un numero da urlo che ha pietrificato due avversari e le immagini sono finite in rete. Allegri sorride per il recupero del giocatore, ma sicuramente avrebbe preferito non vederlo in campo con gli amici.