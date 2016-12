Milan: rivoluzione a gennaio tra arrivi e partenze. Interessano Santon, Lodi e Kucka

10:28 - Quella che si compirà a gennaio sarà una vera e propria rivoluzione per il Milan. E' cosa fatta l'arrivo del centrale francese Rami (è già in gruppo) e l'approdo di Honda per aumentare tasso tecnico e fantasia a centrocampo. Poi però servirà altro. In difesa sale l'interesse per l'ex nerazzurro Santon e per Burdisso, mentre Lodi e Kucka sono gli obiettivi per la mediana. Tante anche le cessioni. Costant, Zaccardo, Nocerino, Saponara sono in partenza, ma rischiano anche nomi pesanti, Balotelli ed El Sharawy su tutti.

Del resto il cambio è inevitabile. 0 vittorie nelle ultime 6 gare, 1 punto in meno rispetto alla già negativa partenza dello scorso anno, appena 4 punti sulla zona retrocessione. Numeri pesantissimi, e già una sentenza: impensabile recuperare il terzo posto, già lontano 15 punti, che vuol dire niente Champions League (e niente 30 milioni dall'Uefa) per il prossimo anno. Ecco perché la società rossonera è costretta a ragionare a due velocità. Nell'immediato serve una pronta riscossa sul campo, da gennaio comincerà invece, come detto, la rivoluzione sul mercato aspettando poi quella societaria.

Le due partite di Champions con Celtic e Ajax, e il dicembre di campionato, chiariranno i dubbi, ma la sensazione è che già fra due mesi si dovrà vedere un Milan molto, ma molto, diverso. Nonostante tutto Massimiliano Allegri è infatti ancora al timone del suo Milan, ma la nave è in piena tempesta.