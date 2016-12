Milan, ritiro finito e ora la fatal Verona 

22:04 -

Il ritiro è finito. Allenamento a Milanello e tutti a casa. Il Milan ripassa la sua storia recente: non vince da cinque partite (pari e sconfitta col Barcellona, pari con la Lazio, sconfitte con Parma e Fiorentina), l’ultima gara da 3 punti è Milan-Udinese 1-0 del 20 ottobre. Non è tanto, ma è troppo. Paradosso per capire come siamo dinanzi a un bivio: vero che la strada verso gli ottavi di Champions League non è sbarrata, anzi; ma è altrettanto vero che il campionato chiede e impone ai rossoneri e ad Allegri un cambio di passo.

E che ciò debba accadere domenica, ore 15, contro il Chievo a Verona, nella fatal Verona, è un segno del destino che riserva al Milan uno stadio che nella storia ha segnato i momenti peggiori del club: due scudetti persi, nel ’73 quando era il Milan di Gianni Rivera, e nel ’90 quando era il Grande Milan di Arrigo Sacchi. Il Chievo non è il Verona, meglio precisare: ma i frammenti della storia galleggiano sui destini di una squadra che oggi vive le tensioni di gruppo e anche di società. Galliani e Allegri, in tal senso, sono alle prese con u delicatissimo lavoro di equilibrismo.

Il destino del tecnico è legato alla catena di insuccessi. Come ha detto Galliani, dinanzi alle sconfitte a catena non c’è allenatore che tenga. Questa non è sfiducia, è normale amministrazione. Allegri lo sa, la partita col Chievo attraversa due squadre in crisi profonda: del Milan sappiamo, del Chievo aggiungiamo che è ultimo in classifica, ha 5 punti dopo 11 gare, ha vinto una sola gara, da almeno un mese la società ha in progetto di cambiare l’allenatore (Sannino) per chiamare Eugenio Corini. Aspetta la sosta, aspetta la gara col Milan. Terribile, per tutti.

Il ritiro finito, in casa rossonera, e che era cominciato alla vigilia della gara con la Fiorentina, è un segno distintivo della volontà di non calcare la mano, e della consapevolezza che il Milan a Barcellona ha perso la partita, non la faccia. Quel che deve fare, la squadra lo sa. Allegri pure. Affidarsi a Kakà, ancora a Robinho e a quel mistero che si chiama Matri (Balotelli è squalificato), verso il Bentegodi, è la base per riemegere. Così come evitare il pensiero che si giochi nella fatal Verona.