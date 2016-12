Milan, ritardi agli allenamenti: Allegri chiude Milanello alle spie 

14:00 - I ritardi dei giocatori del Milan agli allenamenti? Da questo momento non saranno un problema. O meglio, resteranno una questione interna. Perché Allegri, stanco degli spifferi che hanno coinvolto la squadra dopo il pari col Genoa, ha deciso di "chiudere" Milanello. Gli eventi commerciali e le visite degli sponsor, da qui alla pausa invernale, saranno ridotti. Nessuna restrizione invece per la stampa. La decisione è stata avallata dalla squadra.

Ai tempi di Mourinho qualche giornalista era solito arrampicarsi sugli alberi della Pinetina per scroccare schemi e trucchi. Anche con Garcia - è storia più recente - le tattiche uscivano da Trigoria senza alcun permesso. Ma quello che succede al Milan negli ultimi tempi sfiora il pettegolezzo: i ritardi agli allenamenti di Balotelli e Robinho, bollati come "falsi" da Allegri ("Mi dispiace che qualcun tiri fuori queste cose"), alla lunga potrebbero destabilizzare l'ambiente. Per questo il tecnico rossonero, dopo la cavalcata vincente di Glasgow, ha deciso di ovviare alla presenza di possibili spie. Come? Mettendo i lucchetti ai cancelli del centro sportivo. In realtà le porte restano semichiuse. Perché, come spiega la 'Gazzetta dello Sport', i tre eventi commerciali previsti da qui a Natale si terranno regolarmente. Ma il Milan non ne organizzerà degli altri. Anche gli accessi e le visite degli sponsor, spesso per assistere agli allenamenti, saranno drasticamente ridotte. Milanello diventerà off-limits.