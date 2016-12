Milan, riecco Muntari: "Sono pronto per l'Ajax"

17:38 - Ci sarà anche Sulley Muntari nel Milan che mercoledì sera affronterà la partita decisiva di Champions contro l'Ajax a San Siro."Sto bene, mi sono allenato con la squadra e sono contento di tornare. Sono pronto e recuperato per l'Ajax. Ho fatto tutta la preparazione durante la settimana e oggi ho svolto l'allenamento senza problemi" ha dichiarato il centrocampista ghanese, che è assente dal campo dalla gara disputata con il Genoa al Meazza.

Il mediano rossonero ha analizzato a Milan Channel il momento della squadra: "Noi vogliamo vincere ogni partita: ieri non è stato così ma abbiamo guadagnato un punto e piano piano riprenderemo la nostra strada come sappiamo fare. E' importante continuare per iniziare davvero a vincere tutte le partite".

Il cammino dell'undici di Allegri in Serie A è molto differente da quello di Coppa: "Tutto il lavoro che facciamo lo realizziamo con molta attenzione: quindi non c'è differenza tra Champions e campionato. In Champions stiamo andando molto bene mentre in campionato così così. Noi non guardiamo le cose negative ma continuiamo a fare il nostro lavoro. Aspettiamo il momento giusto in cui cambieranno le cose anche in campionato".

A Livorno grande protagonista è stato il ritrovato Balotelli: "Noi sappiamo bene che tipo di giocatore è Balotelli, come può darci una mano, conosciamo la sua forza e la sua capacità di stare in campo. Mario quando vuole sa decidere le partite: è come Ibra. Balotelli è esattamente in quella categoria, dipende da lui, quando Mario decide di fare bene fa sempre bene".

Parole di elogio sono riservate anche a un altro compagno, Kakà: "E' un uomo vero e un giocatore spettacolare che lavora bene durante la settimana. Quando gioca in partita sembra facile ma non è così: è tutto frutto del lavoro in allenamento. Ricky per noi è un esempio, è di un altro pianeta. Noi ci ispiriamo a lui, al suo modo di lavorare e alla sua gestione del corpo. Quando c'è un momento di difficoltà noi parliamo con lui e tutto passa".

Mercoledì servirà anche l'apporto del pubblico per superare gli avversari e raggiungere gli ottavi di finale. Proprio ai supporter rossoneri si rivolge infine Muntari: "I tifosi non si devono preoccupare, devono stare tranquilli, è l'Ajax che si deve preoccupare perché noi vogliamo passare il turno davanti ai nostri fan. Non vogliamo deluderli: la partita è molto importante e faremo di tutto per passare il turno".