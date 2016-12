Milan, per Birsa il 2013 è già finito: lesione ai flessori della coscia destra 

19:11 - Brutte notizie in casa Milan. Valter Birsa, infortunatosi contro il Livorno, ha riportato una lesione miotendinea prossimale ai flessori della coscia destra. La società rossonera fa sapere che la prognosi verrà definita nei prossimi giorni, ma per il centrocampista offensivo il 2013 è quasi certamente finito. Salterà Ajax e Roma sicuramente. Difficile il suo recupero per il derby con l'Inter del 22 dicembre.