Milan, Pazzini scalpita: "Ho grande voglia di tornare in campo il prima possibile"

15:37 - Obiettivo rientro. Giampaolo Pazzini, fermo da maggio per infortunio, non sta più nella pelle: "Sono contento che ho ripreso ad allenarmi con la squadra. Ho ancora un po’ da fare, ho grande voglia di tornare in campo il prima possibile. Stare fuori è brutto, è la prima volta che mi capita di stare fuori così tanto". Sul momento del Milan la punta spiega: "Le ultime due vittorie ci hanno ridato un po’ di serenità". Infine elogio a Kakà: "Un esempio per tutti".

"Mi manca tanto il campo, gli allenamenti, i ritiri, per fortuna a breve ritroverò tutto" spiega Pazzini a Milan Channel. Quando avrà superato completamente l'infortunio, l'attaccante, il quale sottolinea che il rientro è vicino, troverà un Kakà in più rispetto alla scorsa stagione: "E’ un campione con la C maiuscola, si allena con una grande professionalità, curando ogni piccolo particolare. E’ un grande esempio per tutti. Non vedo l’ora di giocare con lui".

Durante la sua convalescenza si sono susseguite le voci su un addio al Diavolo, soprattutto dopo l'arrivo di Matri. "La concorrenza In una grande squadra è normale, ma siamo un grande gruppo. Futuro? Qui sto benissimo" è la risposta chiara della punta. E a proposito di futuro, non si può non parlare dei Mondiali in Brasile: "Penso anche al Mondiale, lavoro anche per questo e personalmente ci spero".

Prima però c'è un Milan da risollevare: "Ho sempre sentito la fiducia del mister e della società, per questo non vedo l’ora di rientrare e dare una mano alla squadra, in campionato e in Champions: "La partita di ritorno della scorsa stagione a Barcellona è un rimpianto, dobbiamo andare agli ottavi".