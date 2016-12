Milan, offerta per Rami: è sfida a Roma e Napoli

12:24 - Il rapporto tra il Valencia e il difensore centrale Adil Rami è ormai giunto al capolinea. Il club spagnolo, dopo averlo messo fuori rosa e sospesogli lo stipendio, è pronto a cedere il francese al miglior offerente, aprendo una sfida tra i club italiani. Milan, Roma e Napoli, infatti, sono piombati sul difensore e sono pronte a dialogare con il Valencia per portare in Italia il giocatore. Ma dalla Spagna dicono che i rossoneri sono in vantaggio.



Per il difensore sarebbero gradite tutte e tre le destinazioni: alla Roma ritroverebbe Rudi Garcia, che lo ha già allenato ai tempi del Lille e conosce bene il giocatore. A Napoli, Rafa Benitez lo accoglierebbe a braccia aperte, visto che lo spagnolo è a caccia di un difensore centrale da affiancare a Raul Albiol. Resta il Milan, che proprio nella difesa ha il suo punto debole e che vede in Rami il rinforzo ideale per il reparto arretrato.



Secondo As e Marca sarebbero proprio i rossoneri a essere in vantaggio sul giocatore francese: il club di via Turati, infatti, potrebbe portare Rami a Milano con la formula del prestito con diritto di riscatto, pagando interamente lo stipendio del giocatore a partire da gennaio. Una soluzione che al Valencia va benissimo ma che potrebbe scatenare un'asta tra il Milan e la Roma, che difficilmente accetterà di farsi scappare il giocatore.