Milan, nuovo stadio: dichiarazione d'interesse per realizzarlo a Rho-Pero 

11:12 - Da Thohir a Barbara Berlusconi. L'area di Rho-Pero, nella periferia Ovest di Milano, che sembrava stuzzicare le fantasie dell'Inter, in realtà potrebbe ospitare il nuovo stadio del Milan a partire dalla stagione 2018-2019. I rossoneri, infatti, hanno manifestato ufficialmente il proprio interesse attraverso una lettera inviata ad Arexpo S.p.A. martedì scorso: dopo Expo 2015, sarebbero disposti a costruire in quella zona un impianto da 60mila posti.

I lavori dovrebbero cominciare al più tardi a giugno 2016 e concludersi entro un paio d'anni, per permettere ai rossoneri di appropriarsi subito della nuova casa. I passaggi, però, non sono così semplici come potrebbero apparire. Il Milan, infatti, chiede precise condizioni: la piena proprietà delle aree (almeno 120 mila metri quadrati di superficie) e quella dei diritti edificatori per realizzare "aree ristoro e strutture di vendita anche di media superficie". Della trattativa sull'eventuale prezzo d'acquisto dei terreni invece si parlerà più avanti. Lo stadio di proprietà, con una capienza di 60mila posti, potrebbe sorgere nella zona Est del futuro sito Expo.

Nei giorni scorsi il governatore della Lombardia Roberto Maroni aveva prospettato l'investimento anche a Erick Thohir, nuovo proprietario dell'Inter, senza tuttavia ricevere immediata disponibilità. Ma ora "c'è una manifestazione di interesse del Milan - ha spiegato Maroni -. E oggi all'assemblea della società Arexpo valuteremo le proposte che ci sono" per l'utilizzo dell'area dopo l'esposizione del 2015. L'Inter già da tempo guarda con interesse a Rho-Pero, ma adesso rischia di essere beffata. In tal caso potrebbe consolarsi con l'acquisto del Meazza.