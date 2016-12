Milan, Muntari: "Usciremo dalla crisi. A Verona faremo bene"

15:32 - Il Milan torna da Barcellona con una sconfitta e Sulley Muntari parla del periodo no dei rossoneri: "Non volevamo perdere, è un momento cosi - spiega - Noi vogliamo fare bene e presto usciremo da questo brutto momento. Ieri abbiamo giocato come voleva il mister e come avevamo preparato in allenamento". Il centrocampista parla anche del prossimo impegno dei rossoneri: "Con il Chievo non sarà facile, ma dobbiamo andare là per fare bene".



Il ghanese non cerca alibi riguardo il 3-1 del Camp Nou: "Gli episodi arbitrali fanno parte del calcio, noi dobbiamo lavorare e tenere i piedi per terra per superare questo periodo".

Muntari conferma la sua fiducia in Allegri: "E' il nostro allenatore e dobbiamo seguirlo sempre. Non è un momento facile per i nostri tifosi, e lo sappiamo, ma noi daremo sempre il 100% quando scenderemo in campo".