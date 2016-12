Milan: Mexes in ospedale per problemi a un occhio

22:28 - A causa di problemi all'occhio sinistro, il Milan ha dovuto fare a meno di Philippe Mexes nei minuti precedenti la partita contro il Genoa a San Siro. Durante il riscaldamento il difensore francese ha avvertito un fastidio all'occhio e dopo un consulto con il medico sociale rossonero Rodolfo Tavana è stato trasportato in ospedale per una visita oculistica. Dopo la visita, Mexes è tornato allo stadio per il secondo tempo della partita.



Ma per il Milan la catena di infortuni non si è fermata. Sul finire del primo tempo, è uscito dal campo Muntari, a causa di uno stiramento. Il suo posto è stato preso da Birsa.