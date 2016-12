Milan, Matri: "La Juve? Se segno esulto"

16:12 - E' la sua sfida. Dopo un avvio di stagione complicato, Alessandro Matri si appresta ad affrontare la sfida dello Juventus Stadium con sete di vendetta nei confronti della sua ex squadra. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il numero 9 rossonero ha parlato del prossimo incontro di campionato: "Se segno esulto, non vedo perché non dovrei - le sue parole -. Non la considero una mancanza di rispetto, l'ho fatto anche contro il Cagliari".

Matri mette poi a confronto Massimiliano Allegri ed Antonio Conte: "Io e Allegri abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto, lui cerca più il dialogo coi calciatori rispetto a Conte. E riesce a mantenere la serenità anche nei momenti di difficoltà". Chiusura sui rapporti ancora stretti con gli ex compagni bianconeri: "Qualcuno di loro mi ha scritto in questi giorni per rincuorarmi, e vogliono che mi sblocchi. Dopo Juventus-Milan, ovviamente". Il popolo rossonero, invece, sogna il contrario.