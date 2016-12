Milan, la promessa di Kakà: "Con forza di volontà ci rialzeremo" 

10:09 - Una promessa. La promessa di Kakà, leader in campo e fuori di un Milan in difficoltà: "Usciremo da questo momento buio", ha detto il brasiliano in un'intervista esclusiva a Tiki Taka. "Ne verremo fuori con forza di volontà. Non voglio fare altre promesse, un gol e un assist sono fattori tecnici, ma sulla volontà del gruppo posso scommetterci: già contro il Barcellona lo dimostremo facendo una grande partita come quella dell'andata".

A proposito delle recenti polemiche societarie, Kakà ha dichiarato: "Non commento le frasi di Barbara Berlusconi. Noi abbiamo già dei problemi tecnici e tattici da risolvere e quindi dobbiamo concentrarci su questi. Sono sicuro che la società troverà la strada giusta per sistemare le cose".

Il brasiliano ha la ricetta per uscire dalla crisi: "La sconfitta con la Fiorentina è pesante, perché è pesante perdere 2 a 0 a San Siro. I problemi non li risolviamo parlando, ma già è un inizio. Ad Allegri non do consigli tattici, sono questioni che competono l’allenatore. L’importante è che adesso ci comportiamo da gruppo e trovare gli automatismi giusti, così saremmo più convinti e contenti".

All'orizzonte c'è il Barcellona, la partita giusta per ripartire: "Non è mai facile sfidarli, per il modo in cui giocano. La promessa che faccio è di metterci il massimo della volontà. Per noi è un momento difficile, ma la sfida con il Barcellona può essere un'opportunità per uscirne. Dobbiamo provare a fare una bella partita come l'andata".

Infine un considerazione su Balotelli: "Mario è un bravissimo ragazzo, deve solo capire che nel mondo del calcio ha delle responsabilità. Le ha nel Milan e nella nazionale. È un esempio per tante persone e questa importanza che ha deve capirla e gestirla meglio".