Milan, la crisi continua: solo 0-0 col Chievo 

09:31 - Chievo-Milan 0-0 e la crisi rossonera continua. La squadra di Allegri non vince dal 20 ottobre (1-0 all'Udinese): da allora 2 punti in 4 gare e contro il Chievo fa davvero poco per conquistare i tre punti, e solo nel secondo tempo. C'è un palo di Robinho, ma c'è anche un gol annullato a Paloschi. Nel finale espulsioni di Montolivo e Pellissier e anche i fischi dei tifosi rossoneri. La panchina di Allegri è sempre precaria.

LA PARTITA

L'ultimo della classe, il Chievo; e l'ultima delle grandi, il Milan. Crisi allo specchio, quale sia la peggiore lo si è capito da questo confronto, impari per la qualità dei giocatori in campo, ma alla pari se badiamo alle tensioni dentro e fuori la squadra, e quelle del Milan sono ben assortite, fra giocatori, Allegri e gruppo dirigente. Comunque sia, una brutta partita: nelle attese, visto lo stato di salute reciproca; e nello svolgimento dei primi 45' minuti (meglio il secondo tempo), un noioso tran tran di possesso palla del Milan, che non prevede nei suoi schemi il tiro in porta (bah!); e di difesa e basta dei veronesi, che alimentano le loro speranze da 0-0, inutile chiedere (e pretendere) di più. E Pellissier in panchina, per lui Thereau, aggiunge qualcosa a questa tendenza.

Allegri ridisegna la squadra con Poli, Kakà e Muntari dietro Matri, quasi a volersi dare un coraggio offensivo che non può appartenere a Poli e Muntari (lo si era visto anche a Barcellona). Così un tempo di pallone nei piedi rossoneri si traduce in un tiro di Muntari, semplice preda di Puggioni al 18', e un assist di Matri per Poli, diagonale di poco fuori, al 41'. Di contro il Chievo, che nemmeno abbozza i contropiede, scova con Estigarribia al 17' un destro da lontano che Abbiati sventa in angolo. Diciamo con una prodezza.

Tutto qui? Sì, tutto qui il primo tempo segnato dalla volontà di Kakà di andare un po' dappertutto, e braccato dai veronesi in ogni dove. E quel pallone che i rossoneri si passano avanti e indietro, a destra e a sinistra, senza vedere spazi e senza nemmeno idee. Come succede nei momenti-no e nelle stagioni sbilenche. C'è un altro tempo per rimediare. Vedremo.

E qualcosa succede, dopo l'intervallo. Il Milan prende coraggio, coraggio offensivo. Vero che è il Chievo al 7' st a gettare al vento con Rigoni, in contropiede, una clamorosa palla-gol (tiro di Thereau, respinta di Abbiati, Rigoni fuori a porta vuota), ma il ritmo rossonero si alza e il possesso palla si traduce in tre occasioni-gol: ci provano Muntari, Emanuelson e Mexes, da lontano,e Puggioni mostra doti da superman. Un bel quarto d'ora, ci voleva.

Il senso della partita è cambiato. Ci sono più spazi e, diciamo, anche idee. L'ingresso di Robinho per Muntari offre al Milan una logica spinta in più (ma perché non prima, Allegri?). I guai attorno a Puggioni crescono, un contropiede di Paloschi (29' st) finisce in gol, e un filo di fuorigioco cancella tutto. Ma è del Milan la palla-gol super al 34', Robinho in slalom batte a rete, il palo respinge, Kakà riprende e manda alto.

Lo 0-0 a quel punto è lo snodo fatale, e per chi sia indigesto lo sappiamo: per il MIlan, Allegri, Galliani, Berlusconi e i tifosi. Montolivo poi si fa cacciare per doppia ammonizione e il disagio si alimenta. Ciononostante i rossoneri attaccano, Puggioni e Dainelli sbrigano una insidia grande così ancora di Robinho, c'è pure il tempo di vedere cacciato Pellissier per proteste e chiudere così. Con un punto che vale qualcosa per il Chievo e niente per il Milan. Ora la sosta che può servire: in tutti i sensi.

LE PAGELLE

Muntari 5,5 - Allegri continua a vederlo da trequartita (a sinistra), e Muntari s'ingegna a lavorare sodo e a cercare la strada del gol. Riuscendo a fare poco, ma è da capire il suo disagio.

Kakà 6 - Per quanto corre e quanto cerca di dare un senso al gioco del Milan, viene da commuoversi. Gli servirebbero riferimenti diversi, là davanti: il miglior Balotelli, Pazzini, un Matri diverso. Già... Stremato dal troppo lavoro, nel finale, manda alto un pollone che, a porta semivuota, sarebbe stato meglio mettere in gol.

Matri 5 - Continua a essere il mistero di questa mezza stagione milanista. Per capire come e debba giocare, e a chi tocchi sorreggerlo. Da solo, francamente, non può dare di più. Ed è poco.

Robinho 6,5 - Tenerlo in panchina per oltre un'ora diciamo che è stato un delitto tecnico e tattico. Con lui in campo, il Milan ha avuto occasioni e idee e una identità offensiva, persino nin quei pochi minuti dieci contor undici. E allora...

Abbiati 7 - Due interventi doveva fare, e due ne ha fatti. Evitando ai suoi una sconfitta che sarbebe stata immeritata. E con conseguenze inimmaginabili.

Thereau 5,5 - Preferito a Pellissier, per un senso meno offensivo del Chievo, non si fa notare per un tempo. All'inizio di ripresa vola in contropiede e il suo diagonale, deviato da Abbiati, finisce fra i piedi di Rigoni che a porta vuota manda alto. Dopo un'ora, lascia spazio a Pellissier.

Estigarribia 6 - Sua la palla-gol del primo tempo (tiro da lontano), sue le fatiche peggiori, raddoppio su Kakà e su Abate quando avanza e controllo di Poli. Fatale che debba rifiatare dopo un tempo.

Puggioni 7,5 - Quando il Milan ha preso di mira la sua porta, nel secondo tempo, ha avutom modo di farsi apprezzare. Quando non ce l'ha fatta, un palo gli è venuto in soccorso.

Pellissier 4 - Ci eravamo chiesto: perché non gioca dall'inizio? Quando è entrato, si è fatto notare solo per una sventata espulsione al novantesimo.

IL TABELLINO

CHIEVO-MILAN 0-0

Chievo (3-5-2): Puggioni 7,5; Cesar 6, Dainelli 6,5, Frey 6; Pamic 6, Estigarribia 6 (1' st Hetemay 5,5), L. Rigoni 4,5, Radovanovic 6, Sardo 6; Paloschi 6 (33' st Acosty sv), Thereau 5,5 (20' st Pellissier 4).

A disp.: Silvestri, Squizzi, Sestu, Kupisz, Papp, Lazarevic, Improta, Dramè, Bernardini, Ardemagni. All. Sannino 5,5.

Milan (4-2-3-1): Abbiati 7; Abate 6, Zapata 5,5, Mexes 6, Emanuelson 6; Montolivo 5, De Jong 6; Poli 5,5 (33' st Constant sv), Kakà 6 (40' st Cristante sv), Muntari 5,5 (21' st Robinho 6,5); Matri 5.

A disp.: Gabriel, Amelia, Zaccardo, Bonera, Birsa, Niang. All. Allegri 5,5.

Arbitro: Orsato

Ammoniti: Cesar, Rigoni (C)

Espulsi: 38' st Montolivo (M) per doppia ammonizione, 46' st Pellissier (C) per proteste