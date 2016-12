Milan, l'agente di Robinho: "Nessuna trattativa con il Santos"

14:01 - Robinho non andrà al Santos, che ha acquistato Damiao, nemmeno a gennaio. L'avvocato del brasiliano, Marisa Ramos, ha spiegato a Lancenet: "Galliani viene sempre in Brasile in questo periodo e ogni volta ci sono queste voci di mercato. Non ci sono trattative. Se a giugno, quando era in scadenza di contratto, il Santos non ha dato a Robinho quello che voleva, perchè dovrebbe farlo ora che ha un contratto fino al 2016?". La punta resterà dunque al Milan.

Nei giorni scorsi si era parlato, complice il viaggio in Brasile di Galliani, di una riapertura della trattativa con il Santos per la cessione dell'attaccante. Lo stesso Robinho non aveva escluso un ritorno in patria dopo che la scorsa estate i rossoneri non erano riusciti a cederlo, rinnovandogli in seguito il contratto. Le parole dell'agente ora, a meno di clamorosi colpi di scena, sembrano allontanare definitivamente l'ipotesi. Tanto più che, come detto, il club sudamericano ha appena acquistato Leandro Damiao. Binho potrebbe al massimo trasferirsi in prestito e passare a titolo definitivo al Santos in estate. E', per il momento, soltanto un'idea.