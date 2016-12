Milan k.o. con la Primavera: Inzaghi batte Allegri

22:25 - In attesa di cominciare il ritiro a Milanello per preparare la sfida di sabato sera con l'Udinese, per il Milan è arrivata una sconfitta a dir poco inaspettata: i rossoneri sono stati sconfitti 1-0 al termine di una partitella giocata contro la Primavera di Filippo Inzaghi. Certamente non un segnale positivo per Allegri dopo la sconfitta 3-0 di domenica scorsa in Francia contro il Caen. Il match è stato deciso dall'attaccante gambese Yaffa.



Il test in famiglia si giocava su due tempi da venticinque minuti ciascuno: agli ordini di Inzaghi c'erano anche Gabriel, Vergara, Saponara e Niang, con quest'ultimi due che nella ripresa sono passati nella prima squadra al posto di De Jong e Kakà. Il brasiliano con tutta probabilità sabato tornerà in campo da titolare a San Siro per la gara di campionato contro l'Udinese.

Buone le prestazioni offerte da Robinho, Birsa e Silvestre, con l'ex Auxerre che si candida per una maglia da titolare. Hanno fatto lavoro separato i reduci dalle Nazionali.