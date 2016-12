Milan in crisi, la società unita: "Non facciamo drammi" 

13:40 - Il pari col Genoa e il tracollo in classifica preoccupano il Milan, ma come evidenziato da Galliani dopo il match "non è il momento di fare drammi". L'ambiente rossonero è in fibrillazione, ma la prima componente per venire fuori dalla crisi è la pazienza. Berlusconi, ad esempio, ha deciso di confermare Allegri e lo stesso Galliani ha spiegato che "la vita è lunga, momenti così capitano a tutti, anche ai grandi club". A Glasgow nuovo banco di prova.

La società, che attraversa di per sé un momento delicatissimo a causa del passaggio di consegne fra Galliani e Barbara Berlusconi, ha un pensiero comune. E' necessario uscire al più presto da questa situazione di difficoltà e non crearsi nuovi alibi, ma i successi e gli insuccessi fanno parte della storia dello sport. Un po' meno del Milan. Ma proprio perché ci si trova di fronte a un evento "straordinario", non bisogna perdere la pazienza e il lume della ragione: a tutte le grandi squadre sono capitati dei momenti negativi, per questo è inutile (e dannoso) far drammi. E le parole di Galliani dopo il pari col Genoa tornano d'attualità: "Queste stagioni sono capitate a tutti. La gente ricorda la storia: questo Milan l'ha fatto Silvio Berlusconi che l'ha preso in un'aula di tribunale. Il Napoli non era in Champions lo scorso anno, quest'anno la Fiorentina gioca in Europa League. Non è che gli altri quando gli è successo sono morti. Il Milan ha 115 anni e poi inizierà il 116esimo. La vita è lunga, non drammatizziamo".